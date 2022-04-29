Биробиджан, 29 апреля, 2022, 04:45 — ИА Регнум. Прекратилась работа стационара для коронавирусных больных при областной больнице Биробиджана. Теперь ковидных пациентов будут госпитализировать в спецотделение инфекционного госпиталя, сообщил в своём телеграм-канале заместитель председателя правительства автономии Валерий Жуков.

Госпиталь

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«В области заметно улучшилась санитарно-эпидемическая ситуация и сократилось количество болеющих COVID-19. Сейчас инфекционная больница будет работать в штатном режиме, в ней сохранится отделение для лечения ковидных больных», — написал Жуков.

Ранее был закрыт ковидный госпиталь на базе районной больницы в городе Облучье.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области стационар для пациентов с COVID-19 закрыли в Белогорске 31 марта.