Москва, 29 апреля, 2022, 04:28 — ИА Регнум. В работе мессенджера Telegram на территории России в ночь на 29 апреля произошёл сбой. Об этом сообщается на сайте Downdetector, который специализируется на мониторинге популярных интернет-ресурсов.

Telegram

Пик проблем пришёлся на 03:20, когда сервисом был зафиксирован максимум обращений пользователей — 455.

Наиболее частыми были жалобы на проблемы при подключении сервера, с ними обратились 52% пользователей. Ещё 33% зафиксировали проблемы при использовании приложения и 15% — при получении сообщений.

К 03:50 число обращений сократилось до обычного уровня. Больше всего жалоб на работу Telegram поступало из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани и Екатеринбурга.

Как сообщало ИА REGNUM, работа мессенджера WhatsApp, нарушенная в результате крупного сбоя, устранена.