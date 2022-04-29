Петропавловск-Камчатский, , 04:26 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском 29 апреля из-за поступивших сообщений о минировании эвакуировали все школы, а также администрацию города, сообщило ИА «Камчатка-информ».

Бомба Rafael Mizrahi

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Поступил анонимный звонок о заложенных взрывных устройствах в нескольких школах. Было принято решение эвакуировать все учебные заведения.

Это уже 16 по счету эвакуация учреждений образования с начала 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудников и посетителей нескольких судов в Республике Крым эвакуировали из-за анонимных сообщений о якобы минировании 28 апреля.