Вашингтон, , 04:15 — REGNUM Свои боевые корабли направлять в Чёрное море не собираются в ближайшей обозримой перспективе США. Об этом 28 апреля сообщил начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей в ходе выступления на семинаре в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Корабли ВМС США U.S. Navy

Как уточнил Гилдей, американские боевые суда будут держаться вне Чёрного моря, так как «с точки зрения обороны, это довольно близко к линиям фронта». Кроме того, Гилдей отметил, что Вашингтон не рассматривал возможность перебазирования в Чёрное море плавучих госпиталей Comfort и Mercy для оказания медпомощи украинской стороне.

Также начальник штаба ВМС США отверг идею о том, что Вашингтону нужно было ввести свои боевые корабли в Чёрное море до начала российской спецоперации. По словам Гилдея, это не входило в планы руководства Белого дома, а «императивами» президента США Джозефа Байдена были предотвращение боевых действий с участием НАТО. По мнению Гилдея, «императивы» Байдена напрямую повлияли на конфигурацию сил и средств США в регионе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, боевые корабли ВМС США были выведены из акватории Чёрного моря из-за неминуемого «российского вторжения» на Украину.

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