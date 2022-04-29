Москва, , 04:21 — REGNUM Президент России Владимир Путин 28 апреля обсудил с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым главные итоги последних полутора лет, социально-экономическое развитие региона и текущие инвестиционные проекты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Михаил Дегтярев Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Ключевая тема встречи – экономика, её оздоровление и развитие после длительного периода пандемии коронавируса и санкционных ограничений.

Так, в 2021 году основные экономические показатели превысили уровень 2019 года, демонстрируя положительную динамику в большинстве базовых отраслей. Зафиксирован рост собственных доходов – на 19%. Это позволило правительству края в полном объёме обеспечить исполнение всех соцобязательств перед жителями, увеличить объём финансовой помощи муниципалитетам.

«Решена поставленная Вами задача по восстановлению занятости. Безработица вернулась к докризисным значениям, и до сих пор сохраняется на этом уровне: менее одного процента. Это один из самых низких показателей в России», — сказал Дегтярев.

Также президент и губернатор говорили о реализации единой стратегии развития региона. По словам Михаила Дегтярева, основным показателем успешности достижения намеченных планов станет удвоение валового регионального продукта – в 2026 году он должен составить 1,7 трлн рублей. Прежде всего за счёт крупных инвестпроектов.

Среди масштабных проектов: строительство ГОКа на месторождении «Малмыжское», Тихоокеанской железной дороги, трубопровода и завода СПГ на севере края, Цементного завода на Ниланском месторождении известняков, Хабаровской ТЭЦ-4, Ниманской ГЭС, Тугурской ПЭС и других.

Отмечается, что в экономику Хабаровского края будет вложено около 2,8 трлн рублей.

Дегтярев добавил, что в разрезе импортозамещения регион ведет активную работу по созданию дальневосточного кластера стройматериалов. Уже зарегистрирована Ассоциация участников промышленно-строительного кластера Дальнего Востока.

В ходе встречи была озвучена еще одна важная тема: строительство в регионе самолета «Байкал». По словам Владимира Путина, это первый в мире самолёт с аварийной парашютной системой.

«Очень хороший он: и на воду будет садиться, и на снег на лыжах. Ну и на небольшую взлётно-посадочную полосу длиной 300 метров. Первоочередная задача – двигатель российского производства. Это будет хорошая машина, рассчитанная для регионов, в том числе для Сибири и для Дальнего Востока, для местных авиалиний. Это действительно значимое событие», — сказал президент РФ.

Также Михаил Дегтярев рассказал о других, не менее значимых для региона проектах: создание объединенного межвузовского кампуса, проведение финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Хабаровске, а также целый ряд инициатив в сферах промышленности, транспорта, культуры, экологии, патриотического воспитания молодёжи.

В завершении губернатор пригласил Владимира Путина посетить Хабаровский край:

«Нам есть, кем и чем гордиться и что показать Вам. Ждем Вас».

Как сообщало ИА REGNUM, первые дни майских праздников с 1 по 3 мая у президента России Владимира Путина будут рабочими, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.