Лондон, , 04:03 — REGNUM В США по обвинению в контрабанде наркотиков и отмыванию денежных средств задержали премьер-министра (главного министра) Британских Виргинских островов Эндрю Фэхи. Об этом говорится в распространенном 28 апреля заявлении министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Британский флаг

Лиз Трасс «Сегодня днём премьер Британских Виргинских островов Эндрю Фэхи был задержан в США по обвинениям, связанным с контрабандой наркотиков и отмыванием денежных средств».

По словам главы британского МИД, она «потрясена серьёзностью» выдвинутых против Фэхи «предположений». Для обсуждения ситуации «в ближайшие часы» состоится экстренная встреча исполнительного совета этой Британской заморской территории.

Ранее о задержании Фэхи в Майами (штат Флорида, США) заявил губернатор Британских Виргинских островов Джон Ранкин.

Главой Британских Виргинских островов является королева Великобритании Елизавета II, которую представляет назначаемый министерством иностранных дел губернатор. Фэхи стал премьер-министром и министром финансов этой зависимой территории в 2019 году, когда возглавляемая им Партии Виргинских островов одержала убедительную победу на выборах в однопалатную Ассамблею.