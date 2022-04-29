Москва, , 04:00 — REGNUM Арбитраж Москвы оставил без рассмотрения крупный финансовый спор банка «Международный финансовый клуб» с тремя компаниями Подмосковья, которые могут быть связаны между собой. Спор шёл за 1,1 млрд рублей. Вердикт может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Банк

В марте 2022 года суд оставил без рассмотрения требование к ООО «Юшел Груп» и ООО «Держава Молодая-М», а претензии к ООО «Диприз» отклонили позднее.

«Решением арбитражного суда Московской области от 12.04.2022 года по делу А41-27 886/20 ООО «Диприз» признано несостоятельным (банкротом), в отношении общества введено конкурсное производство», — уточнил суд и оставил без рассмотрения и эти притязания.

Напомним, фирмы на момент подачи иска были связаны между собой через общего владельца. Две компании работали в сфере рекламы, а одна занималась недвижимостью.