Кабул, , 03:57 — REGNUM Не менее девяти человек погибли стали жертвами двух взрывов в провинции Балх на севере Афганистана, 28 апреля передал телеканал Tolo News со ссылкой на представителей региональных служб безопасности.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Инциденты произошли в двух районах города Мазари-Шариф. Взрывные устройства был заложены в автомобилях. Еще 13 человек получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля в центре города Кундуз на севере Афганистана произошел взрыв, в результате которого пострадали несколько человек.

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