Кабул, 29 апреля, 2022, 03:57 — ИА Регнум. Не менее девяти человек стали жертвами двух взрывов в провинции Балх на севере Афганистана, 28 апреля передал телеканал Tolo News со ссылкой на представителей региональных служб безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Инциденты произошли в двух районах города Мазари-Шариф. Взрывные устройства был заложены в автомобилях. Еще 13 человек получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля в центре города Кундуз на севере Афганистана произошел взрыв, в результате которого пострадали несколько человек.