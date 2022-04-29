Тбилиси, , 18:47 — REGNUM Генеральная прокуратура Грузии заявила о выявлении транснационального мошенничества и легализации незаконных доходов в крупных размерах, сообщает 28 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

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По данным прокуратуры, уголовное преследование возбуждено в отношении двух физических и одного юридического лица.

Следствием было установлено, что с целью обманного завладения крупными суммами денежных средств, принадлежащих иностранным компаниям, обвиняемые основали предприятие в Грузии и открыли банковские счета.

Согласно преступному плану, один из обвиняемых под вымышленным именем познакомился с представителями предприятий, действующих во Франции и Великобритании, и заверил их, что его компания владеет крупными виноградниками в Грузии и Франции, предложив инвестировать в них с целью получения финансовой прибыли.

Для большей убедительности обвиняемые представили потерпевшим ложную информацию о доходах и прибыли предприятия.

Члены преступной группы в период с мая по июль 2020 года перевели якобы в рамках предпринимательской деятельности на банковские счета путём обмана € 600 000, предназначенных для инвестиций.

С целью легализации крупной суммы денег, полученных преступным путем, вырученные средства были разделены членами преступной группы и переведены в результате многочисленных операций с фиктивными целями на контролируемые ими банковские счета за рубежом.

Согласно вышеизложенному, обвиняемые легализовали незаконно полученный доход в размере до 2 миллионов лари (€ 622 000).

На основании решения суда следствие наложило арест на денежные средства на банковских счетах членов преступной группы и их предприятий, четыре дорогостоящих объекта недвижимости и два автомобиля, принадлежащих обвиняемым.

«Прокуратура проведет соответствующие юридические процедуры по наложению ареста на денежные средства, а также на движимое и недвижимое имущество. Генеральная прокуратура Грузии продолжает интенсивное расследование и международное сотрудничество с целью выявления и разоблачения членов преступной группы, а также других физических или юридических лиц, занимающихся аналогичной деятельностью», — говорится в сообщении прокуратуры.

Уголовное преследование начато по статьям уголовного кодекса о мошенничестве и легализации незаконных доходов, которые предусматривают от 9 до 12 лет лишения свободы.

Прокуратура обратилась в суд с просьбой назначить лишение свободы в качестве меры пресечения.