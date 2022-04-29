Владивосток, 29 апреля, 2022, 03:54 — ИА Регнум. Во Владивостоке 28 апреля в ходе перестрелки между силовиками и местным жителем, которого подозревали в торговле оружием, последний был убит.

Ca.garcia.s Оружие

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По информации региональных СМИ и телеграм-каналов, сотрудники ФСБ и Росгвардии прибыли на задержание 64-летнего подозреваемого в один из жилых домов города.

Мужчина на звонок в дверь не открыл, а забаррикадировался и начал стрелять. Сотрудникам пришлось открыть ответный огонь — мужчина погиб.

Спецслужбы не пострадали. Оружие изъято и передано на экспертизу. Ведётся расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге полиция установила личность и местонахождение мужчины, который устроил стрельбу во дворе дома по улице Восточной.