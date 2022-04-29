Вашингтон, , 03:43 — REGNUM Спад реального ВВП США на 1,4% в годовом исчислении зафиксирован в первом квартале 2022 года, сообщается на сайте американского министерства торговли.

США

В ведомстве объяснили такую ситуацию всплеском заболеваемости коронавирусной инфекцией на фоне появления штамма «Омикрон», а также сокращением государственных выплат, связанных с пандемией. В министерстве напомнили, что, по итогам четвертого квартала 2021 года, ВВП США вырос на 6,9% в годовом исчислении.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля издание The Washington Post опубликовало статью, в которой говорилось, что из-за ситуации вокруг Украины в Соединенных Штатах произошел самый резкий скачок цен на продовольствие с начала 1980-х годов.

Читайте ранее в этом сюжете: Цены на продукты питания в США достигли рекорда с начала 1980-х годов – WP