Казань, 29 апреля, 2022, 03:48 — ИА Регнум. Арбитраж Татарии вернул кредитору ООО «Завод силикатного кирпича» банкротный иск. Истец до даты судебного заседания заявил «об отказе от заявления о признании должника банкротом в связи с погашением долга», передаёт ИА REGNUM.

Суд

Бенефициаром завода через другое юрлицо является Светлана Зиганшина, данные которой идентичны с данными жены депутата Госсовета Татарии ряда созывов Равиля Зиганшина. Последний ранее стал фигурантом уголовного дела, связанного с налогами. Он же является владельцем компании-подрядчика космодрома «Восточный» — ПСО «Казань».

Напомним, банкротный иск к заводу был подан налоговой службой в июле 2021 года. Тогда заявлялся долг на уровне 30 млн рублей. В ходе слушаний в дело вступил ещё один кредитор, но долг перед ним был погашен позднее.