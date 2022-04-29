Бразилиа, , 03:24 — REGNUM Информацию о том, что Германия просит Бразилию передать Украине устаревшие боеприпасы для немецких бронетранспортеров Gepard, опровергли в бразильской армии.

Бразилия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Об этом 28 апреля сообщило агентство Sputnik. Ранее издание Folha de São Paulo сообщила, что Берлин запросил у Бразилии для Киева боеприпасы Flakpanzer Gepard, которые немецкие вооруженные силы сняли с эксплуатации еще в 2010 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия уже поддержала киевский режим в военной сфере и будет продолжать подобную деятельность.

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