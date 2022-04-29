Ростов-на-Дону, 29 апреля, 2022, 03:32 — ИА Регнум. Арбитраж Ростовской области отказал в удовлетворении заявления публично-правовой компании «Фонд развития территорий» о признании ООО «Жилищно –строительный кооператив «212-2» несостоятельным. Производство по делу прекратили. Решение суда может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Суд

После банкротства ООО «ДонСтрой» для погашения требований дольщиков ЖСК «212-2» были переданы недостроенные дома на улице Сергея Шило в Таганроге, на которые были выданы разрешения на строительство.

В ЖСК уточнили, что за 2017–2018 годы были введены в эксплуатацию только четыре объекта незавершенного строительства из шести. По остальным объектам принято решение о выплате компенсаций фондом. Ещё 29 членам кооператива были произведены выплаты.

«При указанных обстоятельствах суд пришел к выводу об отсутствии у ЖСК «212-2» неисполненных обязательств по передаче квартир перед членами кооператива», — уточняется в материалах дела.

Напомним, иск был подан в феврале 2022 года.