Актёр сиквела «Аватара» рассказал о масштабах новых картин франшизы
Лос-Анджелес, США, 29 апреля, 2022, 03:22 — ИА Регнум. Джованни Рибизи рассказал, насколько масштабными будут проекты сиквелов фильма «Аватар», которые снимает режиссёр Джеймс Кэмерон. Об этом 29 апреля сообщает портал Screen Rant.
Актёр признался, что он очень взволнован тем, что уже относительно скоро состоится премьера второго и третьего фильма франшизы. «Второй, я думаю, выйдет в этом году, а третий выйдет в следующем году. Затем мы собираемся снять четвёртый и пятый», — сказал Рибизи. Актёр отметил, что Кэмерон берёт то, что было в оригинальной картине и «просто выводит его на новый уровень».
«То, что они сделали — и я уверен, что будет много историй — так же экстраординарно, как и первый (фильм «Аватар» — ИА REGNUM)», — сказал Рибизи.
Напомним, на фестивале CinemaCon 2022 кинокомпания Disney показала первый трейлер сиквела «Аватара». Картина будет называться «Аватар: Путь воды» (Avatar: The Way of Water), она выйдет на большие экраны 14 декабря 2022 года.