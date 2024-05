Лос-Анджелес, США, 29 апреля, 2022, 03:22 — ИА Регнум. Джованни Рибизи рассказал, насколько масштабными будут проекты сиквелов фильма «Аватар», которые снимает режиссёр Джеймс Кэмерон. Об этом 29 апреля сообщает портал Screen Rant.

Цитата из к/ф «Аватар». Реж. Джеймс Кэмерон. 2009. США — Великобритания Иные миры

Актёр признался, что он очень взволнован тем, что уже относительно скоро состоится премьера второго и третьего фильма франшизы. «Второй, я думаю, выйдет в этом году, а третий выйдет в следующем году. Затем мы собираемся снять четвёртый и пятый», — сказал Рибизи. Актёр отметил, что Кэмерон берёт то, что было в оригинальной картине и «просто выводит его на новый уровень».

«То, что они сделали — и я уверен, что будет много историй — так же экстраординарно, как и первый (фильм «Аватар» — ИА REGNUM)», — сказал Рибизи.

Напомним, на фестивале CinemaCon 2022 кинокомпания Disney показала первый трейлер сиквела «Аватара». Картина будет называться «Аватар: Путь воды» (Avatar: The Way of Water), она выйдет на большие экраны 14 декабря 2022 года.