Москва, 29 апреля, 2022, 03:17 — ИА Регнум. Слова главы МИД России Сергея Лаврова о недопустимости ядерной войны якобы являются «шантажом», заявил посол США в Москве Джон Салливан в интервью телеканалу CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Мы не поддадимся на ядерный шантаж, но также не потерпим бряцания ядерным оружием и балансирования на грани ядерного конфликта», — заявил он.

При этом Салливан добавил, что США готовы нанести ядерный удар в ответ на агрессию против Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва принципиально выступает за недопустимость ядерной войны. При этом министр отметил, что в настоящее время риски развязывания ядерного конфликта стали реальными.