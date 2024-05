Лос-Анджелес, США, 29 апреля, 2022, 03:10 — ИА Регнум. Петицию за увольнение Эмбер Хёрд из проекта «Аквамен 2» подписали уже более 2 млн человек. Об этом 28 апреля сообщил портал We Got This Covered.

Цитата из к/ф «Аквамен». Реж. Джеймс Ван. 2018. США Джеймс Момоа и Эмбер Херд

Издание обратило внимание, что обращение, размещённое на портале Change. org, подписали уже 2 млн 190 тыс. человек. Автор статьи отметил, что ежеминутно под ним появляются десятки новых подписей. Отметим, что пока кинокомпания Warner Bros. никак не комментировала судебный процесс между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд и то, что происходит с петицией.

Напомним, Джонни Депп подал в суд на свою бывшую супругу иск на сумму $50 млн, обвинив её в клевете. Эмбер Хёрд и её адвокаты подали встречный иск на сумму $100 млн. Ранее корреспондент ИА REGNUM Елизавета Дубровская рассказала в статье о конфликте Деппа и Хёрд на фоне культуры отмены.