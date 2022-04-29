Париж, , 03:03 — REGNUM Уголовное дело против кандидата в президенты Франции Жана Лассаля из-за нарушения им избирательного кодекса заведено на юге страны. Об этом передает радиостанция France Bleu Béarn Bigorre.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следствие считает, что его действия могли повлиять на итоги голосования. 24 апреля, во ходе второго тура президентских выборов, 66-летний политик публично заявил, что воздерживается от голосования. Так он повлиял на остальных избирателей, что запрещено в день выборов.

Лассалю грозит штраф в размере €15 тысяч, тюремное заключение сроком до одного года, а также лишение депутатского мандата и поражение в избирательных правах. В первом туре выборов президентских выборов он набрал 3,13% голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, победу на выборах президента Франции одержал действующий глава республики Эммануэль Макрон. За него проголосовали 58,55% избирателей, которые участвовали во втором туре. Его соперник, кандидат от партии «Национальное объединение», Марин Ле Пен набрала 41,46% голосов (13 297 760 голосов), что является лучшим результатом для этой политической силы с момента образования Пятой республики.

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