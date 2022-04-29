Во Франции завели уголовное дело на кандидата в президенты Лассаля
Париж, 29 апреля, 2022, 03:03 — ИА Регнум. Уголовное дело против кандидата в президенты Франции Жана Лассаля из-за нарушения им избирательного кодекса заведено на юге страны. Об этом передает радиостанция France Bleu Béarn Bigorre.
Следствие считает, что его действия могли повлиять на итоги голосования. 24 апреля, в ходе второго тура президентских выборов, 66-летний политик публично заявил, что воздерживается от голосования. Так он повлиял на остальных избирателей, что запрещено в день выборов.
Лассалю грозит штраф в размере €15 тысяч, тюремное заключение сроком до одного года, а также лишение депутатского мандата и поражение в избирательных правах. В первом туре президентских выборов он набрал 3,13% голосов.
Как сообщало ИА REGNUM, победу на выборах президента Франции одержал действующий глава республики Эммануэль Макрон. За него проголосовали 58,55% избирателей, которые участвовали во втором туре. Его соперник, кандидат от партии «Национальное объединение», Марин Ле Пен набрала 41,46% голосов (13 297 760 голосов), что является лучшим результатом для этой политической силы с момента образования Пятой республики.