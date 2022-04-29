Париж, 29 апреля, 2022, 03:03 — ИА Регнум. Уголовное дело против кандидата в президенты Франции Жана Лассаля из-за нарушения им избирательного кодекса заведено на юге страны. Об этом передает радиостанция France Bleu Béarn Bigorre.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Следствие считает, что его действия могли повлиять на итоги голосования. 24 апреля, в ходе второго тура президентских выборов, 66-летний политик публично заявил, что воздерживается от голосования. Так он повлиял на остальных избирателей, что запрещено в день выборов.

Лассалю грозит штраф в размере €15 тысяч, тюремное заключение сроком до одного года, а также лишение депутатского мандата и поражение в избирательных правах. В первом туре президентских выборов он набрал 3,13% голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, победу на выборах президента Франции одержал действующий глава республики Эммануэль Макрон. За него проголосовали 58,55% избирателей, которые участвовали во втором туре. Его соперник, кандидат от партии «Национальное объединение», Марин Ле Пен набрала 41,46% голосов (13 297 760 голосов), что является лучшим результатом для этой политической силы с момента образования Пятой республики.