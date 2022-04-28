Москва, 29 апреля, 2022, 02:48 — ИА Регнум. Лидера, подобного Ахмату Кадырову, который спас Чечню от полного уничтожения, не хватает Украине. Такое заявление сделал 29 апреля глава Чечни, политик и воин Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров

Кадыров описал ситуацию, которая сложилась в Чечне в начале девяностых годов, когда, прикрываясь лозунгами о свободе и независимости, республику превратили в плацдарм для ослабления России. В итоге, как напомнил Кадыров, в Чечне царили «тотальный хаос и разруха», также политик упомянул «засилье международных террористов» и «катастрофические человеческие жертвы» в республике.

«От полного уничтожения нас сумел спасти только сильный и дальновидный лидер — первый президент Чеченской республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. Благодаря ему и президенту России Владимиру Путину мы сумели выбраться из жерл военной мясорубки, которую крутила зловещая заокеанская рука. Именно такого лидера сейчас не хватает Украине», — пояснил глава Чечни.

Кадыров отметил, что Украина потеряла свою суверенность ещё восемь лет назад, в 2014 году, когда западные институты фактически захватили власть в этой стране, а затем поставили у руля своих марионеток. Глава Чечни выразил удивление, что среди многомиллионного народа Украины не нашлось ни одного человека, который бы оказал сопротивление Западу и не дал использовать украинцев «в качестве пушечного мяса против России».

Кадыров выразил надежду на то, что украинцы одумаются и вернут себе контроль над своим государством.

«Если нет, то эту миссию выполнит Президент России, а мы всецело поддержим его в этом благородном деле. Для нас это легкая задача, потому что наша страна никогда не плясала и не будет плясать под ковбойскую губную гармошку», — добавил глава Чечни.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал выплатить вознаграждение размером $ 1 млн за информацию о местонахождении так называемых батальонов имени экстремистов Дудаева и шейха Мансура.