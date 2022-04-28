Купертино, США, 29 апреля, 2022, 02:43 — ИА Регнум. Компания Apple в финансовом квартале, завершившемся в марте 2022 года, получила «рекордный» доход в размере $97,3 млрд. Об этом 28 апреля сообщил портал The Wrap.

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Издание отметило, что результаты деятельности компании превзошли все ожидания аналитиков. Эксперты прогнозировали, что стоимость ценных бумаг IT-гиганта вырастет на $1,42 за акцию, однако в итоге она увеличилась на $1,52. Кроме того, результаты превзошли даже собственные прогнозы Apple. Таким образом, IT-гиганту удалось увеличить показатель выручки на 9% по сравнению с аналогичным кварталом 2021 года.

В отчёте компания сообщила, что продажи iPhone в обозначенном периоде выросли на 5,5% — до $50,6 млрд. Apple также заявила об увеличении на 17,3% (до $19,8 млрд) дохода от услуг подписки, лицензионных сборов и расширенной гарантии.

Напомним, многие владельцы устройств Apple и разработчики приложений выступили против новой политики компании, касающейся размещения ПО в App Store. В её рамках администрация онлайн-магазина планирует удалять работающие приложения, которые разработчик не обновлял более двух лет.