Сиэтл, США, , 02:26 — REGNUM Amazon объявила о завершении сделки по поглощению кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), сумма которой составила $8,45 млрд. Об этом 29 апреля сообщил портал Deadline.

Amazon Mike Mozart

«Сотрудники MGM присоединились к Prime Video и Amazon Studios», — сказал генеральный директор Amazon Энди Джасси. Он напомнил, что кинокомпания за почти столетнюю историю выпустила более 4 тыс. фильмов, 17 тыс. сериалов и была удостоена 180 премий «Оскар» и 100 премий Эмми.

Отметим, что ранее СМИ сообщили об уходе с постов главы киногруппы MGM Майкла Де Лука и президента киностудии Пэм Абди. О намерении приобрести MGM Amazon объявила в мае 2021 года. Студии принадлежат такие известные франшизы, как «Джеймс Бонд», «Рокки», «Блондинка в законе», «Молчание ягнят», «Великолепная семёрка» и другие.

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