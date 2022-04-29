Вашингтон, , 02:00 — REGNUM Работа мессенджера WhatsApp, нарушенная в результате крупного сбоя, устранена. Об этом сообщили разработчики сервиса в своем микроблоге.

Whatsapp Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Они пожелали всем «хорошей переписки».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сайт Downdetector распространил информацию о том, что пользователи из США, Британии, Германии, Италии, а также ряда других стран, включая Россию, столкнулись с проблемами в работе WhatsApp, связанными с отправкой сообщений, подключением к серверу и открытием приложения или сайта.

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