Вашингтон, 29 апреля, 2022, 02:00 — ИА Регнум. Работа мессенджера WhatsApp, нарушенная в результате крупного сбоя, устранена. Об этом сообщили разработчики сервиса в своем микроблоге.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Whatsapp

Они пожелали всем «хорошей переписки».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сайт Downdetector распространил информацию о том, что пользователи из США, Британии, Германии, Италии, а также ряда других стран, включая Россию, столкнулись с проблемами в работе WhatsApp, связанными с отправкой сообщений, подключением к серверу и открытием приложения или сайта.