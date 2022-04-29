Вашингтон, , 01:55 — REGNUM Госсекретарю США Энтони Блинкену следует изучить возможность отстранения российской госкорпорации «Росатом» от строительства ядерных реакторов на атомной электростанции «Бушер» в Иране, заявил конгрессмен Марк Грин в ходе слушаний в американском Конгрессе.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мой вопрос к вам заключается в том, насколько разумно при наличии у нас этих санкций против России давать российскому государственному предприятию строить ядерный реактор за $10 млрд в Иране? Кто-то еще может построить этот реактор?», — заявил он.

Грин призвал Блинкена рассмотреть возможность привлечения альтернативных компаний к строительству объекта. По мнению конгрессмена, неразумно давать экономические проекты российским компаниям в условиях борьбы с Россией путем политического давления и санкций.

Напомним, «Росатом» занимается в Иране строительством второй очереди АЭС «Бушер». Еще в ноябре 2019 года в Исламской Республике начали заливать бетон для возведения второго энергоблока на атомной электростанции.