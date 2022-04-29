29 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 05:36 — REGNUM Заявление сопредседателя центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Сергея Макарова о том, что власти Соединённых Штатов Америки запретили проведение шествия «Бессмертного полка», а также традиционное возложение цветов к мемориалу «Дух Эльбы», вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 29 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Бессмертный полк Иван Шилов © ИА REGNUM

«Боятся наших героев даже на фотографиях», — считает Лида Б.

Многие пользователи справедливо указывают на то, что американские власти самым безобразным способом нарушают свои якобы незыблемые принципы и ценности, заключающиеся в приверженности свободе слова и свободному волеизъявлению своих граждан.

«А как же свобода слова и выбора? Ах да, это другое», — пишет Дарья Г.

«Это что же такое получается? В «свободном», «демократическом» мире запрещено выходить на улицу с портретом своего предка, воевавшего в том числе и за эту самую «свободу» и «демократию»? Зато всяческим ЛГБТ-извращенцам можно хоть круглые сутки по проспектам гулять. Вы расставили свои приоритеты и ценности, господа британцы», — отметил Андрей Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что американские власти не только пытаются изменить в свою пользу итоги Второй мировой войны, но ещё и запрещают всем остальным сопротивляться этому беспределу.

«Переписать историю — это одно, но отменить память людей, которые жизни отдали, — это просто верх цинизма и бессовестности! Кощунству США нет предела», — указывает Мария Р.

«Они просто запрещают нам помнить подвиг предков. Весь этот Запад вообще не хочет, чтобы люди что-то помнили. Они ненавидят людей», — считает Татьяна О.

Лейтенант Уильям Робертсон и лейтенант Александр Сильвашко на фоне надписи «Восток встречается с Западом», символизирующей историческую встречу союзников на Эльбе

Часть людей полагает, что такими запретами американские власти демонстрируют всему миру свою истинную фашистскую сущность.

«Фашисты сами себя выдают. Те, кто запрещает мероприятия на 9 Мая и не дают чтить борцов с фашизмом, те и есть эти самые фашисты!» — поделилась своим мнением Любовь Я.

«Ну и правильно, я считаю. Какое отношение потомки нацистов имеют к этому великому празднику Победы над фашизмом? Да никакого. Вот и не надо прикрывать их истинную сущность. Фашисты в фашистском государстве запрещают праздновать День Победы над фашизмом», — подчёркивает Vazuns T.

Ряд пользователей указывает на то, что, несмотря на запреты, граждане, чьи предки совершили великий подвиг, всё равно выйдут 9 мая на улицы американских городов с портретами героев-победителей.

«Российские граждане всё равно выйдут с портретами своих предков на улицы западных стран. Хоть они там и живут, но многие всё равно поддерживают Россию в этой спецоперации и чтут память своих героев!» — написала Ксения А.

«Бессмертный полк» Анна Побежимова © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто отмечают, что «Бессмертный полк» — очень сильная акция, которая способна открыть всему миру глаза на то, кто такие на самом деле эти русские.

«Эта акция стала слишком значимой во всех смыслах. Нет ничего удивительного, что её запретили там, где выступают против России. Один такой «Бессмертный полк» способен нанести значительный ущерб всей той антироссийской шобле, потому что простые люди будут видеть, что собой представляют эти русские. А русские просто чтут память своих великих предков», — отметил Олег З.

Напомним, 28 апреля ТАСС опубликовал материал, согласно которому сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров заявил о том, что власти Соединённых Штатов Америки запретили проведение шествия «Бессмертного полка», а также традиционное возложение цветов к мемориалу «Дух Эльбы».