Донецк, , 01:35 — REGNUM Обстрел украинскими боевиками города Макеевка в Донецкой Народной Республике привел к гибели ребенка 2020 года рождения, 28 апреля сообщил в своем телеграм-канале штаб территориальной обороны ДНР.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее он был доставлен в больницу с осколочным ранением, переломом и травматическим шоком.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) распространило информацию, что Макеевку обстреляли из установки реактивной системы залпового огня «Ураган». В результате атаки пострадали по меньшей мере 19 человек, в том числе и четверо детей.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что украинские вооруженные формирования обстреливают жилые кварталы Донбасса, проводят видеозапись разрушений, а после выдают свои атаки за «российские обстрелы».

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