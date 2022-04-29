Ханой, , 01:17 — REGNUM Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 7 116 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Вьетнам Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что случаи заражения фиксировались в 58 провинциях и городах республики. При этом все случаи связаны с распространением инфекции непосредственно на территории Вьетнама. Пока главный очаг распространения COVID-19 находится во вьетнамской столице Ханоя — там за сутки выявили 913 зараженных коронавирусом.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 во Вьетнаме достигло10 638 632. Уже смогли выздороветь 9 242 303 пациента с COVID-19, еще 43 037 с болезнью не справились и скончались.