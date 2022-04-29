Нью-Йорк, США, , 01:10 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 28 апреля ростом. Больше других прибавил Nasdaq.

Рост фондового рынка Pixabay.com

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 614,46 пункта (1,85%), до уровня 33 916,39 пункта. S& P 500 подорожал на 103,54 пункта (2,47%), до уровня 4287,50 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 382,60 пункта (3,06%), до уровня 12 871,53 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $3,15 (3,09%), до уровня $105,00 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 27 апреля разнонаправленно на фоне позитивной информации из КНР о планах поддержки экономики.

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