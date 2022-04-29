Вашингтон, , 01:08 — REGNUM Сбой в работе мессенджера WhatsApp произошел 28 апреля в ряде стран. Об этом сообщается на сайте Downdetector, который специализируется на контроле за популярными интернет-ресурсами.

WhatsApp arivera

Наиболее масштабные неполадки наблюдаются в США, Нидерландах, Великобритании, Германии и Италии. Пользователи в России также сталкиваются с проблемами.

Поступающие жалобы касаются затруднений при отправке сообщений и при подключении к серверу, а также при открытии приложения или сайта.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля в США произошел сбой в работе сервисов компании Google.

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