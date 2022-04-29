29 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 05:37 — REGNUM Миномётный обстрел, которому подверглась гуманитарная колонна, двигавшаяся в Харьковскую область, вызвал возмущение со стороны интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 29 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Москали Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Не удивлён. Нацисты — они и в Африке нацисты!» — пишет Илья Б.

Многие пользователи оказались шокированы цинизмом украинских нацистов. Граждане даже представить не могут, зачем бандеровцам понадобилось обстреливать гуманитарную колонну, чей груз предназначался для мирных жителей Херсонской области.

«Зачем обстреливать гуманитарную колонну? Украинцы хотят гуманитарную помощь слямзить, что ли? Своё командование уже не кормит?» — спрашивает Панкрат Х.

«Сам не жру и другому не дам! ВСУ, видимо, истекая слюной, обстреляли. Идиоты. А потом на коленях ползают, мол, простите, не убивайте и т.д. И как вот к ним относиться после этого?» — задаётся вопросом Ольга Ч.

Некоторые комментаторы отмечают, что в этом-то и заключается вся сущность украинских неонацистов, взявших на вооружение человеконенавистническую идеологию.

«Даже не удивлена. Возмущена поведением укрофашистов, но не удивлена. Они же готовы всё сделать, чтобы люди страдали», — считает Карина Р.

Колонна с гуманитарной помощью © Министерство обороны России

«Мало того, что укронацики сами своим же жителям не поставляют помощь, так ещё и не дают русским это делать! Что же так невыгодно им, что мирным жителям помогут? Просто человеческий облик потеряли. Делают всё, чтобы свои же люди больше всех страдали, подонки!» — пишет Дина Е.

Часть людей полагает, что украинские бандеровцы на самом деле ненавидят всех людей, вне зависимости даже от их национальности.

«Просто не люди, а настоящие звери. Пока этих нациков не уничтожить, они не перестанут издеваться над народом. Над всеми народами. Им плевать на национальность, на самом деле. Они враги человечества», — поделился своим мнением Александр Б.

Ряд пользователей указывает на то, что ВСУ в последнее время больше воюют с мирным населением, очевидно, потому, что в боестолкновениях с российскими военными они терпят неудачи.

«А я как-то не удивлён даже. Эти отморозки только и умеют, что обстреливать тех, кто не способно им ответить. А как Вооружённые силы РФ видят, так сразу тикают, бросая иностранное оружие, которым они пользоваться толком не умеют», — подметил Генрих Б.

«Бандеровцы — они на то и бандеровцы, что совершают мерзкие поступки. Вопрос в другом: почему гуманитарный конвой передвигался без сопровождения в зоне проведения специальной военной операции? Нельзя оставлять добычу этим псам. Охранять надо конвои и вести их по защищённым, проверенным направлениям», — указывает Николай Л.

Гуманитарная помощь Денис Абрамов © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто отмечают, что гуманитарные конвои организует только Россия, потому что ей нужен мир, а вот страны Запада лишь пичкают вооружением Украину, воюя с Российской Федерацией «до последнего украинца».

«А никого не смущает, что сейчас гуманитарную помощь Украине оказывает только Россия, в то время как другие страны шлют сплошные эшелоны с вооружением?» — интересуется Василиса Ж.

Напомним, 28 апреля РИА Новости опубликовало материал, согласно которому гуманитарная колонна, двигавшаяся в Харьковскую область, попала под миномётный обстрел Вооружённых сил Украины в Белгородской области.