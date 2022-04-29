Вашингтон, , 00:57 — REGNUM Информацию о приглашении властями Индонезии президента Украины Владимира Зеленского на саммит «Группы двадцати» (G20) не смогли подтвердить власти США. Такое заявление сделала 28 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как уточнила Псаки, Белый дом приветствовал сообщение о приглашении украинского лидера Зеленского на саммит G20, но отметила, что не подтвердить данную информацию вместо Индонезии, которая принимает саммит, администрация Белого дома не может.

«У нас даже нет подтверждения данных сообщений, так что я, конечно, не буду касаться этого гипотетического вопроса», — сказала Псаки.

В свою очередь, глава Индонезии Джоко Видодо сообщил о своём телефонном разговоре с Зеленским, но комментировать вопрос о возможности приглашения украинского лидера на саммит G20 не стал. Сам Зеленский в своём Twitter выразил благодарность лидеру Индонезии за приглашение посетить саммит «Группы двадцати».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным агентства Bloomberg, американские власти призвали Индонезию, которая является председателем G20, пригласить Украину в качестве наблюдателя на ноябрьский саммит организации. Страна-председатель саммита G20 имеет право приглашать наблюдателей от других государств, которые обычно не имеют права принимать участие в дискуссиях.

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