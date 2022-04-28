Аддис-Абеба, 29 апреля, 2022, 00:56 — ИА Регнум. Силы национальной обороны Эфиопии ликвидировали более 200 членов повстанческой группировки Армия освобождения Оромо в ходе спецоперации, сообщает пресс-служба эфиопских вооруженных сил.

(сс) Nina R Деревья в Эфиопии

Еще 22 повстанцев задержали. Операция проходила в регионе Восточный Гуджи в штате Оромия. Также в ходе операции силовики обнаружили склады с награбленным у мирных жителей имуществом. Других подробностей об операции не приводилось.

Напомним, Армия освобождения Оромо выступает за права этнических меньшинств в Эфиопии и ведет свою деятельность в штате Оромия. Предполагается, что в состав группировки входят не менее 3 тыс. бойцов. В мае 2021 года власти Эфиопии признали группировку террористической.