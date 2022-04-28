Вашингтон, 29 апреля, 2022, 00:50 — ИА Регнум. Законопроект о ленд-лизе для Украины одобрен палатой представителей Конгресса США 28 апреля, сообщается на сайте законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Документ упрощает механизм передачи военной техники Киеву и другим странам Восточной Европы. За законопроект проголосовало большинство конгрессменов. В соответствии с документом в числе прочего временно снимается часть требований, связанных с полномочиями президента.

Ранее Сенат Конгресса США уже согласовал указанный законопроект. Теперь его должен подписать глава Белого дома Джо Байден. Автором инициативы стал сенатор от штата Техас Джон Корнин.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и другие страны НАТО уже давно готовились накачивать вооружениями украинские вооруженные формирования. Так она прокомментировала ситуацию с намерением американских властей принять закон о ленд-лизе для Украины.