Амстердам, , 00:29 — REGNUM Аэропорт Схипхол, который расположен рядом со столицей Нидерландов Амстердамом, попросил авиакомпании снизить число рейсов и не принимать новые бронирования из-за возросшего пассажиропотока. Об этом 28 апреля передала Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК).

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Речь идет о полетах с 30 апреля по 8 мая. Пассажирам, чьи рейсы выпадают на ближайшие выходные, рекомендовано обращаться в авиакомпанию, чтобы узнать статус своего рейса.

Администрация Схипхола хочет предотвратить повторение ситуации, которая произошла 23 апреля на фоне забастовки сотрудников багажного отделения авиакомпании KLM, когда из-за действий бастующих были отменены десятки рейсов, а клиентам рекомендовали не приезжать в аэропорт.

KLM объявила, что отменит часть рейсов уже 29 апреля. Журналисты отмечают, что не все авиаперевозчики готовы выполнить эту просьбу.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля власти Гаити временно запретили полеты частных самолетов над территорией республики из-за крушения легкомоторного самолета.

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