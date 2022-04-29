Лондон, , 00:02 — REGNUM 28 апреля лондонский «Вест Хэм Юнайтед» в матче полуфинала Лиги Европы УЕФА 2021/22 сыграл вничью с франкфуртским «Айнтрахтом». Основное время встречи завершилось со счетом 1:2.

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Забитыми мячами в составе гостей отметились Ансгар Кнауфф (1’ Рафаэль Борре) и Даити Камада (54’). Единственный гол «молотобойцев» на 21-й минуте встречи забил 32-летний ямайский нападающий Майкл Антонио после передачи Курта Зумы.

Составы команд:

«Вест Хэм»: Ареоля, Крессуэлл, Зума, Доусон, Джонсон, Соучек, Райс, Форналс, Лансини (Бенрахма, 66’), Антонио, Боуэн.

«Айнтрахт»: Трапп, Хинтереггер, Туре, Тута, Соу, Камада, Роде, Костич, Линдстрем (Хауге, 62’), Кнауфф, Борре (Ахе, 90’).

Ответная игра запланирована на 5 мая 2022 года. Матч пройдет во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Коммерцбанк-Арена», а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.