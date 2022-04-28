Токио, 28 апреля 2022, 23:58 — REGNUM Создатель культового аниме-сериала «Евангелион» (Evangelion) Хидэаки Анно будет удостоен одной из самых престижных наград Японии. Об этом 28 апреля сообщает портал Comicbook.
Власти страны подтвердили, что аниматору вручат Медаль Почёта с пурпурной лентой. Этой награды удостаиваются граждане, которые внесли существенный вклад в достижения науки и искусства, впервые она была вручена в 1955 году. Ожидается, что церемония награждения состоится весной 2022 года и что медаль также получит основатель женской айдол-группы AKB48 Ясуси Акимото.
Напомним, Хидэаки Анно является главой анимационной студии Khara и председателем организации Anime Tokusatsu Archive Centre. Кроме фильмов и сериалов на основе франшизы «Евангелион» он участвовал в реализации таких известных проектов, как Gunbuster, «Гиперпространственная крепость Макросс», «Могила светлячков», «Макросс Плюс», «Новый Ультрамен» и других.
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