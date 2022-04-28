Токио, 28 апреля, 2022, 23:58 — ИА Регнум. Создатель культового аниме-сериала «Евангелион» (Evangelion) Хидэаки Анно будет удостоен одной из самых престижных наград Японии. Об этом 28 апреля сообщает портал Comicbook.

Цитата из аниме «Евангелион» реж Хидэаки Анно. 1997. Япония Перед боем

Власти страны подтвердили, что аниматору вручат Медаль Почёта с пурпурной лентой. Этой награды удостаиваются граждане, которые внесли существенный вклад в достижения науки и искусства, впервые она была вручена в 1955 году. Ожидается, что церемония награждения состоится весной 2022 года и что медаль также получит основатель женской айдол-группы AKB48 Ясуси Акимото.

Напомним, Хидэаки Анно является главой анимационной студии Khara и председателем организации Anime Tokusatsu Archive Centre. Кроме фильмов и сериалов на основе франшизы «Евангелион» он участвовал в реализации таких известных проектов, как Gunbuster, «Гиперпространственная крепость Макросс», «Могила светлячков», «Макросс Плюс», «Новый Ультрамен» и других.