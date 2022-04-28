Рим, 28 апреля, 2022, 23:56 — ИА Регнум. Если Киеву потребуется новое оружие, власти Италии «выполнят свои обязательства», заявил 28 апреля заместитель министра обороны Джорджо Муле.

Италия

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Он также подчеркнул, что всерьез говорить о разнице между «оборонительным» и «наступательным» оружием профессионалы не могут и никаких «фильтров» такого рода вводить для Киева не предполагается.

Представители большинства политических партий и основных СМИ Италии с 24 февраля 2022 года соревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента.