Лестер, Великобритания, , 23:56 — REGNUM 28 апреля в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» «Лестер Сити» в первом матче полуфинала Лиги Конференций УЕФА сыграл вничью с римской «Ромой». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

Баннер футбольного клуба «Лестер» fourthandfifteen

Первый мяч на пятнадцатой минуте встречи забил 25-летний центральный полузащитник «волков» и сборной Италии Лоренцо Пеллегрини после передачи Николы Залевского – 0:1. На экваторе второго тайма Джанлука Манчини восстановил равновесие в счете, срезав мяч в свои ворота – 1:1.

Желтые карточки: Тэмми Абрахам 8’, Кирнан Дьюсбери-Холл 26’, Джейми Варди 59’, Николо Дзаньоло 63’.

Статистика матча («Лестер»/ «Рома»)

Удары 14/4

Удары в створ 2/2

Владение 62%/38%

Угловые 11/1

Нарушения 11/14

Составы команд:

«Лестер»: Шмейхель, Фофана, Эванс, Перейра, Кастань (Джастин, 21’), Тилеманс, Дьюсбери-Холл, Мэддисон, Варди (Ихеаначо, 62’), Олбрайтон (Барнс, 62’), Лукман (Перес, 83’).

«Рома»: Патрисиу, Ибаньес, Смоллинг, Манчини, Карсдорп, Кристантее, Пеллегрини (Афена-Гьян, 85’), Залевский (Винья, 85’), Мхитарян (Верету, 57’), Абрахам, Дзаньоло (Оливейра, 69’).