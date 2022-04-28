Москва, , 23:54 — REGNUM Запад закрывает глаза на преступление украинских нацистов в Одессе 2 мая 2014 года, но Россия продолжит добиваться кары для всех причастных к этому массовому убийству, заявила 28 апреля официальный представитель МИД Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Жертвы «боевого отряда» украинских националистов. Одесса, Дом профсоюзов, 2 мая 2014 года

Она отметила, что приближается восьмая годовщина трагедии в Одессе, но Запад до сих пор старательно не замечает раковую опухоль нацизма на Украине.

«Это чудовищное преступление до сих пор не раскрыто, не расследовано. Киев и западные страны закрывают на него глаза, как и на неонацизм, разрастающийся на Украине, словно раковая опухоль. Мы никогда не забудем этого ужасного преступления. Будем добиваться установления и наказания всех тех, кто был к нему причастен», — написала Захарова.

Напомним, в мае 2014 года украинские нацисты устроили демонстративное массовое убийство граждан Украины, протестовавших против вооруженного госпереворота в Киеве. Несколько десятков человек сгорели заживо, задохнулись или были забиты насмерть при попытке вырваться из горящего Дома профсоюзов.

Никакого расследования этих убийств власти Украины до сих пор не провели.

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