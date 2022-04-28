Рим, , 23:52 — REGNUM Запрещать теннисистам из России и Белоруссии выступать на крупных турнирах по факту наличия у них российского или белорусского гражданства — это большая ошибка и недопустимая клоунада, заявил 28 апреля итальянский экс-теннисист Паоло Бертолуччи.

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Его коллега Адриано Панатта в свою очередь назвал это решение «позорным», при этом подчеркнув, что он «поддерживает Украину», но, по его мнению, спортсмены не должны нести ответственности за действия правительств своих стран. К тому же государственные отношения сохраняются, страдают только граждане, добавил он.

Как сообщалось ранее, российским и белорусским теннисистам запретили играть на Уимблдонском турнире. Предполагается, что аналогичные запреты будут и на других крупных турнирах — в частности, в Риме.