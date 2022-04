Лос-Анджелес, США, , 23:46 — REGNUM Сэм Рэйми заявил, что он «полностью открыт» для предложений снять четвёртый фильм серии «Человек-паук» с Тоби Магуайром в главной роли. Об этом 28 апреля сообщает портал We Got This Covered.

Тоби Магуайр в роли Человека-паука Цитата из х/ф «Человек-паук». Реж. Сэм Рэйми. 2002. США

Во время общения с ведущим немецкого видеоблога Moviepilot Рэйми дал понять, что не считает подобный проект чем-то выходящим за рамки возможного. Режиссёр отметил, что к этой мысли он пришёл после работы над кинокомиксом «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».

«Я не думал, что это возможно, но после того, как я вернулся к мультивселенной, я понял, что теперь всё возможно, поэтому я полностью открыт для этого», — сказал Рэйми.

Отметим, что изначально Сэм Рэйми хотел снять четвёртую картину серии «Человек-паук» с Тоби Магуайром, однако проект не состоялся из-за того, что у режиссёра возникли творческие разногласия с продюсерами Sony Pictures. В результате он отказался от участия во франшизе, которую впоследствии перезапустили фильмы Марка Уэбба «Новый Человек-паук».

