Манчестер, Великобритания, 28 апреля, 2022, 23:40 — ИА Регнум. 28 апреля в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» в матче 37-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 сыграл вничью с лондонским «Челси». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

«Манчестер Юнайтед»

Первый мяч на шестидесятой минуте встречи забил 31-летний фланговый атакующий защитник сборной Испании Маркос Алонсо после передачи Кая Хаверца – 0:1. Через две минуты португальский нападающий Криштиану Роналду сравнял счет – 1:1.

Статистика матча («Манчестер Юнайтед»/ «Челси»)

Удары 5/21

Удары в створ 2/6

Владение 35%/65%

Угловые 2/9

Нарушения 9/12

Составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа, Виктор Линделеф, Рафаэл Варан, Алекс Теллеш, Неманья Матич (Фил Джонс, 79’), Скотт Мактоминей, Бруну Фернандеш, Маркус Рэшфорд (Хуан Мата, 79’), Энтони Эланга (Алехандро Гарначо, 90’), Криштиану Роналду.

«Челси»: Эдуар Менди, Антонио Рюдигер, Тиаго Силва, Сесар Аспиликуэта, Маркос Алонсо, Жоржиньо, Н’Голо Канте (Рубен Лофтус-Чик, 82’), Рис Джеймс, Мейсон Маунт, Кай Хаверц (Ромелу Лукаку, 70’), Тимо Вернер (Кристиан Пулишич, 71’).

На данный момент «Манчестер Юнайтед» с пятнадцатью победами и 55-ю набранными очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Челси», набрав 66 очков, укрепился на третьей позиции.