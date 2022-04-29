29 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Алексей Соколов, , 05:39 — REGNUM Сенатор-республиканец Джон Кеннеди упрекнул генерального прокурора США Меррика Гарланда в том, что министерство юстиции «проигрывает в борьбе с преступностью», в результате чего американский город Чикаго стал «крупнейшим в мире открытым тиром»

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Джон Нили Кеннеди Treasurer Ron Henson

«Я думаю, вы проигрываете в борьбе с преступностью. Я думаю, вы проигрываете в борьбе с наркотиками. Я думаю, вы проигрываете в борьбе с иммиграцией», — заявил Кеннеди во время собрания в сенатском комитете по ассигнованиям и потребовал, чтобы прокурор дал ответ, почему правительство не может эффективно решить эту проблему.

«Потому что не существует единого подходящего решения, которое федеральное правительство может предложить государственным и местным правоохранительным органам», — ответил Гарланд.

Напомним, что в Чикаго (штат Иллинойс), как рассказал главный комиссар городского управления полиции Дэвид Браун, за одни выходные этим летом было зафиксировано 83 огнестрельных ранения, 14 из которых оказались смертельными. Также в числе погибших оказались две девочки пяти и шести лет.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Видите ли, люди, в этом и заключается ПРОБЛЕМА с такими людьми, как Гарланд, на посту. У него нет лидерства, он не способен принимать командные решения, он, кажется, слишком озабочен чувствами и передачей ответственности в руки местных властей и штатов, но не хочет иметь проблем с критикой, если вопросы не соответствуют их повестке дня», — пишет GORT.

«Олень в свете фар. Нужно найти кого-то, кто будет принимать решения. А наш президент надеется, что он не будет принимать решения», — указывает uppercove.

«Преступность — это местная проблема. Хотите, чтобы она снизилась? Изберите людей, которые будут наказывать преступников достаточно сурово, чтобы заставить их остановиться. Если город продолжает избирать людей, которые мягко относятся к преступности… пусть этот город сгорит», — категоричен p3guy.

«Я выросла в Чикаго (Фуллертон и Вестерн Авеню) и больше туда ни ногой. Раньше мы проводили ежегодный семейный отпуск в Чикаго, теперь нет», — рассказывает ddsmpret.

«Лучшее решение, которое я вижу, — избавиться от Гарланда и назначить кого-то, кто хотя бы попытается выполнять свою работу. В этой администрации так много людей, которые ничего не делают, но при этом остаются на работе. Массовые провалы в руководстве. Просто посмотрите на всех этих ничего не делающих бегемотов в федеральном правительстве сегодня», — комментирует jimdandy68.

«Он не был установлен для выполнения своей работы. Он был назначен для прикрытия Сороса и Обамы/Бадена», — считает marsman166.

«Борьба с преступностью в Чикаго или где-либо еще — это в первую очередь обязанность властей штата и местных органов власти. Федеральное правительство не должно вмешиваться в это, если только характер конкретного преступления не является выходящим за пределы штата», — уверен Dm8764

Полиция Чикаго (сс) mark6mauno

«У Гарланда нет ответа на вопрос, как бороться с преступностью. Ответ заключается в том, чтобы убрать несостоятельных демократов и проголосовать за республиканцев», — предлагает 1canorwegian.

«У демократов есть цель. Они хотят разделить страну. Они намеренно создают хаос», — уверяет verytiredoldperson.

Напомним, что за период с начала 2022 года в Нью-Йорке были убиты уже 86 человек. При этом преступность в одном из самых густонаселенных городов США выросла на 45% по сравнению с предыдущим годом.