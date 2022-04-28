Рим, , 23:37 — REGNUM В первые четыре месяца 2022 года посещаемость кинотеатров Италии — на 60% ниже, чем в аналогичный период «докризисного» 2019 года, передают 28 апреля национальные СМИ со ссылкой на национальную профильную бизнес-ассоциацию.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В 2020 году число посетителей снизилось на 70% (то есть втрое), а в 2021 году Италия стала единственной страной ЕС, где и в сравнение с 2020 годом число посетителей кинотеатров снижалось, отметили эксперты.

В таких условиях действия правительства, в частности, продление обязательного масочного режима в закрытых общественных пространствах до середины июня 2022 года, оказывают на и без этого пострадавшую отрасль крайне негативное воздействие, заявили в ассоциации.