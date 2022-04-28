Ижевск, , 23:36 — REGNUM В Удмуртии утверждено обвинительное заключение в отношении 25-летнего сотрудника полиции, который обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотиков без цели сбыта. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Наркотики в снегу МВД

По данным следствия, ранее мужчина обнаружил тайниковую закладку с наркотическим средством в Глазове. При этом в установленном законом порядке сотрудник полиции данный факт не задокументировал и оставил наркотики на хранение в служебном кабинете. В ходе обыска запрещенные вещества были изъяты.

«За совершение указанного преступления уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей и с ограничением свободы на срок до 1 года», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ в селе Мельниково Шегарского района сбил двух 16-летних девушек, которые шли по краю проезжей части. После происшествия водитель уехал, а потерпевшие в результате скончались. Полицейские вскоре задержали подозреваемого, им оказался 24-летний сотрудник ОМВД.

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