Лос-Анджелес, США, , 23:35 — REGNUM Дуэйн Джонсон прокомментировал замечания фанатов по поводу трейлера будущего кинокомикса «Чёрный Адам». Об этом 28 апреля сообщает портал Screen Rant.

Дуэйн Джонсон David Shankbone

Поклонники комиксов DC обратили внимание, что в определённый момент ролика некий человек говорит Чёрному Адаму фразу: «Герои не убивают людей». Персонаж Джонсона отвечает на это: «Да», после чего отправляет собеседника в мир иной. Некоторые фанаты назвали эту фразу бессмысленной, поскольку ранее в кинокомиксах DC герои неоднократно убивали людей.

«Как только вы посмотрите «Черного Адама», вы поймете контекст этой линии. Это имеет смысл», — написал Джонсон на своей странице в соцсети.

Ранее Дуэйн Джонсон заявил, что на создание образа этого персонажа его вдохновили картины с участием Клинта Иствуда. Актёр рассказал, что однажды режиссёр «Чёрного Адама» Жауме Кольет-Серра заявил ему, что видит Чёрного Адама «как Грязного Гарри в мире супергероев».

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