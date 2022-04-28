Лос-Анджелес, США, 28 апреля, 2022, 23:35 — ИА Регнум. Дуэйн Джонсон прокомментировал замечания фанатов по поводу трейлера будущего кинокомикса «Чёрный Адам». Об этом 28 апреля сообщает портал Screen Rant.

David Shankbone Дуэйн Джонсон

Поклонники комиксов DC обратили внимание, что в определённый момент ролика некий человек говорит Чёрному Адаму фразу: «Герои не убивают людей». Персонаж Джонсона отвечает на это: «Да», после чего отправляет собеседника в мир иной. Некоторые фанаты назвали эту фразу бессмысленной, поскольку ранее в кинокомиксах DC герои неоднократно убивали людей.

«Как только вы посмотрите «Черного Адама», вы поймете контекст этой линии. Это имеет смысл», — написал Джонсон на своей странице в соцсети.

Ранее Дуэйн Джонсон заявил, что на создание образа этого персонажа его вдохновили картины с участием Клинта Иствуда. Актёр рассказал, что однажды режиссёр «Чёрного Адама» Жауме Кольет-Серра заявил ему, что видит Чёрного Адама «как Грязного Гарри в мире супергероев».